Koer kaitses omanikku hirmsa klouni eest

Rootsi lõunaosas asuvas Sunhultsbrunni asulas oli üks mees parajasti koeraga jalutamas, kui märkas klouni maski kandvat meest, kes hakkas tema poole jooksma. Koeraomanik helistas hommikul kella kümne paiku politseisse ja teatas, et klouni maskiga mees ajab teda taga, kirjutab The Local.

Politsei kinnitas, et selline juhtum leidis tõesti aset. Õnneks astus koer omaniku kaitseks välja ja hammustas ründajat, mille peale viimane sündmuskohalt põgenes. Politsei sõnul kandis ründaja teksaseid, musta jakki, valgeid tenniseid ja klouni maski. Politsei pole siiani ründajat tabanud.

Rootsis on juba väga palju olnud juhtumeid, kus klouni maski kandev inimene on teisi hirmutanud või rünnanud. Näiteks on klounid noaga inimesi hirmutanud ja ühte alaealist tüdrukut ajas taga lausa terve grupp kloune.