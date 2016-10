Okasteta siili tuleb regulaarselt masseerida

Nelson elab Suurbritannias ühes metsloomade varjupaigas, kus vabatahtlikud tema eest hoolt kannavad. Arvatakse, et Nelsonil pole okkaid geenivea tõttu ja tema keha määritakse regulaarselt antiseptiliste salvide ning beebiõliga, kirjutab Daily Mail.

Varjupaiga juhid Tonia ja John Garner kinnitasid, et nemad hoolitsevad Nelsoni eest nii kaua kui tarvis ja nad loodavad, et lõpuks tekivad ka tema kehale okkad. Nelsonit ei saa loodusesse lasta, sest ta oleks kiskjatele väga kerge saak, kuna ta ei saa end kuidagi kaitsta.

See pole esimene kord, kui Garnerid on pidanud haruldase siili eest hoolitsema. Ka 2009. aastal sattus nende juurde üks okasteta siil, kuid kahjuks ta suri. 2010. aastal võtsid nad enda hoole alla okasteta siili nimega Betty, kes oli esialgu alakaaluline, kuid nüüd on ta igati terve ja tegus siil.