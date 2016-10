Kas Eestis tohib kassi omapäi õue lasta või mitte?

2002. aastal kehtima hakanud hulkuvate loomade püüdmise, pidamise ja nende omaniku kindlakstegemise ning hulkuvate loomade hukkamise kord sätestab, et hulkuvad loomad tuleb kinni püüda ja tagastada omanikule või leida neile uus omanik. Hulkuvaks loomaks peetakse aga neid koduloomi, kes on kas loomapidaja juurest lahti pääsenud või viibivad omaniku juuresolekuta väljaspool loomapidajale kuuluvat või tema kasutuses olevat territooriumi.

Loomaomanik peaks seega jälgima, et kui tema lemmikloom käib väljas, siis näiteks eramaja aiast ei tohiks kass välja minna, aga kasse on teadupärast raske takistada. Lahenduseks võiks olla see, et kass käib koos omanikuga väljas ja kannab jalutustrakse.

Mariann Prooses Eesti Loomakaitse Seltsist sõnas, et nende seisukoht on selge: kodukass peab olema omaniku järelevalve all ja kui loom kipub välja, siis tuleb kasutada trakse, mitte lasta kassil omapäi ringi uidata. «Iga hooliv peremees soovib võimaldada oma lemmikloomale pika ja turvalise elu. Tubane elu on kassile turvalisem, teda ei ohusta autod, metsloomad ja tuleb arvestada ka sellega, et kõik inimesed ei pruugi looma suhtes olla heade kavatsustega,» nentis Prooses.

Ka varjupaigad ei poolda seda, et kasse üksinda õue lubatakse. MTÜ Kassiabi vabatahtlik Regina Kokk ütles septembrikuus antud intervjuus, et ükski aed pole suuteline kassi peatama ja nemad saavad väga palju teateid kadunud kassidest. «Enamik neist ei leia enam kunagi koduteed, paljud hukkuvad autorataste all. Samuti on teada tõsiasi, et vabapidamisel olevad kassid kipuvad linde ja oravaid murdma,» lisas ta.