Napilt videole jäädvustatud hetk, mil haruldane tiiger pääseb vabadusse

Popstaari Instagrami postitused ajasid loomaõiguslased marru

Popstaari Justin Bieberi fännid on ilmselt märganud, et viimase paari nädala jooksul on laulja postitanud mitmeid pilte, kus ta on koos eksootiliste loomadega. Loomaõiguste eest võitlev organisatsioon PETA pole sellega aga sugugi rahul.