Tallinnas toimub rahvusvaheline loomaõiguste konverents

«Sel aastal oleme kokku pannud programmi, mis ühendab erinevaid distsipliine ja pakub igaühele midagi: on akadeemiliste uurimuste tutvustusi, filosoofilisi mõtisklusi ja inspireerivaid näiteid loomaõiguslaste igapäevatööst. Märksõnaks on erinevate rõhumise vormide omavaheline seotus,» selgitas konverentsi peakorraldaja Kadri Aavik.

Konverentsi peaesineja dr Lisa Kemmerer on Montana Billingsi ülikooli filosoofia ja religioonide professor, filosoof ja aktivist, kes töötab loomade, keskkonna ja võimust kõrvalejäetute heaks. Kemmer on lõpetanud Reedi, Harvardi ja Glasgow ülikooli ning kirjutanud-toimetanud üheksa raamatut.

Lisaks esinevad ettekannetega Ida-Soome ülikooli vanemteadur Elisa Aaltola, loomaõigusaktivist ja Soome farmiloomade varjupaiga juhataja Piia Anttonen, Läti loomaõiguste organisatsiooni Dzīvnieku brīvība esindaja Aivars Andersons, sotsioloogia magistrant Kristina Mering, MTÜ loomade eestkoste organisatsiooni Loomus juhataja Kadri Taperson ja sotsioloogiadoktor Kadri Aavik.

Rahvusvaheline konverents «Loomaõiguslus akadeemias ja aktivismis: teadmised ja tegutsemine loomade heaks» toimub Tallinna Õpetajate Majas 4. novembril. Konverents on osalejatele tasuta, vajalik on eelregistreerimine aadressil info@loomus.ee hiljemalt 1. novembriks. Kohtade arv on piiratud.

Konverentsi korraldab MTÜ loomade eestkoste organisatsioon Loomus ja selle toimumist toetavad SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital, VegFund ja Well-Fed World. Ettekannete sisukokkuvõtetega ja täpse ajakavaga saab tutvuda Loomuse kodulehel.