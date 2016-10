Kassisõbrad saavad reedel osa võtta harukordsest üritusest

Koostöös Varjupaikade MTÜ-ga antakse loomasõpradele võimalus veeta mõnus reedene lõuna koos armsate kassidega. Kui mõni kiisu peaks tellija südame võitma, siis saab lähemalt uurida, kuidas kassi päriselt endale saada, sest varjupaiga esindaja on samuti kohal.

Ennekõike peetakse silmas kasside heaolu ega taheta kiisusid liigselt väsitada. Varjupaikade MTÜ turundusjuht Mari Hagi ütles, et see aasta on kassipoegade poolest olnud väga «helde» ja Tallinna varjupaigas on pidevalt 200-240 kassi, seega pole hirmu, et mõnel kassil võiks ülekoormusest stress tekkida. Kui kõik kassipojad on parajasti kuskil nurru löömas, siis tasub mõne aja pärast uuesti proovida.

Enne kohaletoomist võetakse tellijaga ühendust veendumaks, et kodu või kontor oleks kassile turvaline, et aknad oleksid kinni ja teised koduloomad kiisusid ei ärritaks. Mari Hagi sõnul on sellist üritust korraldatud teisteski riikides ja see on alati väga hästi läinud.

Iga eduka tellimusega toetab tellija varjupaika viie euroga.

Kui soovid üritusest osa võtta ja reedeks kiisu tellida, vaata Facebookist, mida selleks teha tuleb.