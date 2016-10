Miks tõmbab kass hirmu korral selja küüru?

Veterinaar dr Kathryn Primm selgitas, et karvad tõusevad püsti adrenaliini tõttu. Kui kass on hirmul, siis vallandub tema kehas adrenaliin ja karvade ümber paiknevad pisikesed lihased tõmbuvad kokku ning seetõttu tõusevad kassi kehakarvad püsti, vahendab iHeartCats.

Sama refleksi tõttu tõmbub ka kassi selg küüru. Usutavasti tõusevad kassi kehakarvad püsti selleks, et kass paistaks vaenlasele suuremana, kui ta tegelikult on. Samas on teadlased kindlaks teinud, et kassid teevad seda alateadlikult – kass ei otsusta, et nüüd ta tahaks vaenlast oma suurusega hirmutada, tema keha lihtsalt reageerib hirmule sel moel.

Kui stressirohke olukord muutub leebemaks, hakkab adrenaliini tase kassi kehas langema ja karvadki vajuvad alla. Dr Primm kinnitas, et see kõik toimub täiesti loomulikult ja kass ei koge selle käigus ebamugavust. Tema sõnul on see võrreldav sellega, kui inimesel tekib n-ö kananahk ja ihukarvad tõusevad püsti.