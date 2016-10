Alaska rahvuspargis elab maailma kõige paksem karu

Looduspark pani sotsiaalmeediasse üles kõigi pargis elavate karude fotod ja palus inimestel hääletada, milline neist karudest tundub olevat kõige suurem. Pruuni värvi Otis võitis ja tuleb tunnistada, et tegemist on tõesti koguka loomaga, edastab Lonely Planet.

Kuna Alaskal on talved väga külmad, siis peavad karud enne talve kaalus juurde võtma, et kevadeni vastu pidada. Vaatajate arvates on Otis sellega kõige paremini hakkama saanud. Looduspargi Facebooki lehe andmetel on Otis niivõrd kogukas seetõttu, et ta hoiab eemale domineerivamatest karudest ega raiska nende peale oma energiat. Otis eelistab olla veekogu ääres, kus ta saab rahulikult kala püüda.

Otis on umbes 20-aastane, kuid täpselt pole teada, kui palju võib see kogukas karu kaaluda. «Otis ei pruugi olla pargis kõige domineerivam karu, aga ta on kahtlemata kõige paksem,» seisab looduspargi Facebooki postituses.

Katmai looduspark on nii karudele kui lõhele oluline elupaik Alaskal. See on maailmas üks parimaid pruunkarude vaatlemise kohti ja seal elab umbes 2200 pruunkaru.