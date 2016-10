Saare elanike arv on väga väike – seal on vaid 15 püsielanikku –, kuid kassid on niivõrd jõudsalt paljunenud, et neid on juba saja ringis. Kassid toodi saarele kunagi selleks, et jagu saada rottidest, kes kippusid kalurite võrke läbi närima. Mõned saarel elavatest kassidest kuuluvad saare elanikele, kuid suurem osa neist on metsikud ja uitavad ringi hüljatud hoonetes. Turistidele meeldivad kassid väga ja nad viivad Aoshima kiisudele alati midagi head.

