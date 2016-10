Vald paneks kassid tuppa või rihma otsa

Kui tänavu jaanuaris kehtima hakanud eeskirja järgi tohtis vaktsineeritud, nõuete kohaselt registreeritud ja märgistatud ning steriliseeritud kass oma territooriumilt välja pääseda, siis alates 25. septembrist ei laiene see luba enam kortermajades ja nende lähiümbruses ning tiheasustusalal peetavatele kassidele.

Lääne-Saare valla arendus- ja ehitusosakonna järelevalvespetsialisti Katrin Hämelaineni sõnul muudetigi eeskirjas vaid seda üht punkti. «Nüüd on nii, et tiheasustusaladel tuleb kassid hoida toas ja õue lasta ainult rihma otsas,» ütles Hämelainen.

Tema sõnul tingis muudatuse vallakodanike soov. «Meil toimusid kevadel avalikud koosolekud, kus selgus, et kortermajade piirkonna inimestel on probleeme sealsete kassidega, kes pahandust teevad,» rääkis Hämelainen.

Lääne-Saare valla infotöötaja Merike Lipu ütles, et kuna probleemi tõstatasid vallaelanikud, kontrollib vallavalitsus nimetatud nõude täitmist eelkõige laekuvate vihjete või avalduste alusel. «Vajadusel tehakse ka pistelist kontrolli,» lisas ta.

Eeskirja nõuete rikkumise eest karistatakse loomaomanikke kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse järgi kuni 800 euro ulatuses.

«Muidugi oleks loomal turvalisem, kui teda ainult toas hoitaks, aga ma ei usu eluski, et kasse hakatakse hoidma toas ja õue viima ainult paela otsas,» jäi MTÜ Saaremaa Lemmikloomade Turvakodu juhatuse liige Edit Annusver eeskirja täitmise osas skeptiliseks. «Paraku kipub igasugu seaduste ja eeskirjadega olema nii, et ideaalis nähakse asju ühtmoodi, tegelik elu on aga midagi muud.»

Aste alevikus elav kassi- ja koeraomanik Tiina Pitk möönis, et mõistab inimeste pahameelt nn vabakäigukasside pärast, kuna omapäi liikuvad loomad võivad pahandust teha. «Teisalt on see nõue liiga radikaalne,» leidis ta. «Minu arvates peavad kassid saama õues käia ja oma loomulikke tegevusi teha – joosta, ronida, kraapida, nuuskida. Kui ta on steriliseeritud ja kiibitud, siis las käib oma käimisi.»