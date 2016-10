Päevakäpp: nooruke Charlie ootab kodupakkumisi

Charlie võib olla esialgu veidi häbelik, kuid viineri abil on võimalik kõik barjäärid ületada. Tegemist on väga sõbraliku ja pehme loomuga koeraga, kellele meeldivad väga lapsed. Kasside suhtes on Charlie pigem ükskõikne. Nagu noorel koeral ikka, on Charliel palju energiat. Temaga tuleb jalutamas käia ja ta vajab heatahtlikku õpetust ning inimest, kelle peale saab kindel olla.

Charlie on kastreeritud, vaktsineeritud ja tal on kiip. Kui soovid Charlie kohta rohkem infot, võta ühendust varjupaigaga telefonil 52 46 705.