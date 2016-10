Kuidas koerale õigesti pai teha?

Veebileht Vet Street tõi välja mõned tehnikad, mida võiks koerale pai tehes kasutada ja ka nõuanded selle kohta, mida võiks vältida.

Alusta õige tervitusega

Esimene oluline reegel on see, et kunagi ei tohiks paitada koera, kes pole ise sinuga kontakti otsinud. Seda tuleks kindlasti rääkida lastele, kes tihtilugu kipuvad katsuma magavaid või nurka surutud koeri.

Katsumise asemel julgusta koera endale ligi astuma, et tema üritaks sinuga kontakti leida. Kükita, et oleksid koera kõrgusele lähemal. Kui suhtled kartliku või endasse tõmbunud koeraga, lähene talle küljega, kuna see on koera jaoks vähem ähvardav poos. Kui tegemist on enesekindla koeraga, kutsu ta enda juurde ja kummardu natuke, patsuta oma reit ja meelita teda pehme häälega.

Ära kummardu koera kohale, kuna sel juhul võib koer end ohustatuna tunda. Keera oma keha veidi küljele ja esimesel kohtumisel ära koerale väga pikalt silma vaata. Koer võib ka silmsidet tõlgendada ohuna. Kui koer on häbelik, teeskle, et sa ei tunne tema vastu huvi ja vaata mujale. Lõpuks koer mõistab, et sinule on ohutu läheneda.

Tähelepanu, valmis olla, pai!

Sõbralikud koerad lähenevad inimestele tavaliselt saba liputades. Kui koer sind nuusutab, kogub ta sinu kohta informatsiooni, kuid see ei tähenda veel seda, et võiksid talle pai teha. Kui ta tõmbub eemale ja on umbusklik või närviline, ära paita teda. Kui tema kehakeelest on aru saada, et koer on õnnelik ja rahulolev ning vaatab sulle lühiajaliselt silma, siis see väljendab sõbralikkust ja soovi sinuga lähemalt tutvuda.

Tee koerale aeglaselt pai ja katsu neid kohti, mida koer lubab katsuda. Koer, kellele meeldib paitamine, nõjatub tavaliselt inimese poole ja otsib aktiivselt temaga kontakti, kui inimene peaks paitamise lõpetama. Kui koer liigub sinust eemale ja väljendab ebamugavust, näiteks näitab sulle hambaid, anna talle veidi ruumi.

Parimad kohad paitamiseks

Enamik koeri lubab katsuda oma rinda, õlgasid ja kaela alaosa. Koerale pai tehes võiks talle läheneda küljelt, mitte hoida kätt koera pea kohal. Igal koeral võib olla ka mõni lemmikkoht, kust teda paitada. Mõnusate kohtate hulka kuuluvad näiteks saba juurde jääv piirkond (ent mitte saba ise), lõuaalune ja kaelapealne osa (umbes see koht, kus on koera kaelarihm). Enamasti ei meeldi koertele see, kui puudutatakse nende pealage, koonu, kõrvu, käppasid ja saba.

Aeglased paid, mis sarnanevad õrnale massaažile, mõjuvad koerale rahustavalt. Aseta oma käsi sellele piirkonnale, kus koerale meeldib paitamine ja liiguta oma käsi ning sõrmi pärikarva, mitte vastukarva. Paitamine peaks toimuma rahulikult ja see peaks mõjuma hästi nii inimesele kui koerale. Kui koerale õrnalt pai teha, siis tõenäoliselt see meeldib talle ja ta tahab sinult veel paisid saada.

Mida vältida?

Teatud paitused tekitavad koeras ebamugavust. Näiteks ei meeldi koerale see, kui teda patsutatakse. Tavaliselt kipuvad seda tegema väiksed lapsed. Väga aktiivne või tugev paitamine võib koera liigselt stimuleerida ja närvi ajada.

Kui koer keerab end selili, siis tihtilugu arvatakse, et see on võimalus silitada koera kõhtu. Tegelikult pole see tõlgendus sugugi õige: kui koerad omavahel kohtuvad, siis kartlik koer võib end selili keerata selleks, et sobitada sõprust koeraga, kelle poolt ta tajub ohtu. Kui koer tuleb sind tervitama ja viskab end selili, pigem ära puuduta tema kõhtu.

Ka kallistused ei pruugi koertele meeldida, kuna sellises olukorras ei saa koer kuskile taganeda. Lastele tuleks õpetada, et koera ei tohi kallistada, sest see tekitab koeras ebamugavust ja ärevust. Tulemuseks võib olla see, et koer teeb lapsele haiget. Vältida võiks ka musitamist. Ka kõige rahulikuma koeraga tasuks olla ettevaatlik ja vältida tegevusi, mis võivad koeras ebamugavust tekitada.

Eemale tuleks hoida neist koertest, kes on ketis, aia taga või autos. Kui koer on teatud alal n-ö lõksus, siis on suurem tõenäosus, et ta võib enesekaitseks inimest hammustada. Kui tahad pai teha koerale, kes on rihma otsas, siis tuleks omanikult eelnevalt luba küsida, kuna tema tunneb oma koera kõige paremini.