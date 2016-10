Aasia veemaol kulus umbes tunnike, et suur härgkonn alla neelata. Fotodelt jääb mulje, justkui kaks kahepaikset oleksid üksteise otsas, kuid tegelikult on konn mao suus. Fotod on tehtud Indias Uttar Pradeshi osariigis. Fotode autoriks on riigiametnik Ajay Singh Rajaway.