Miks kassid käppadega «sõtkuvad»?

Kui kassid on alles väikesed ja toituvad emapiimast, siis nad hakkavad kassiema kõhualust käpakestega masseerima, kuna see stimuleerib ema rinnanäärmeid ja aitab piima toota. Tunnustatud zooloog Desmond Morris on seda nimetanud «piima sõtkumiseks». Väikeste kiisude puhul on selline käitumine seega loogiline, aga miks teevad sama juba suureks kasvanud kassid? Mother Nature Network aitab sellele küsimusele vastust leida.

Ühe teooria järgi «sõtkuvad» täiskasvanud kassid pehmeid pindu seetõttu, et nad on üsna noorelt oma ema juurest ära võetud. Samas paljud eksperdid on selle teooria ümber lükanud ja täheldanud, et peaaegu kõik kassid, olenemata sellest, millal nad ema juurest lahkusid, teevad seda.

Loomaarst dr Karen Becker ütles, et «sõtkuv» kiisu võib lihtsalt olla rahulolev kiisu. Selle käitumisega kaasneb tavaliselt ka nurrumine ja kass suleb selleks ajaks oma silmad, tehes käppadega kogu aeg samu liigutusi. Kass võib seda teha selleks, et end rahustada või stressi leevendada.

Aga miks teevad kassid seda vahel ka inimese süles olles? Mõned loomade käitumist uurinud eksperdid on veendunud, et süles olles «sõtkuvad» kassid selleks, et inimest oma lõhnaga märgistada. Sama kehtib ka siis, kui kass masseerib mõnda tekki või muud pehmet pinda – ta soovib sellele enda lõhna jätta ja teha teistele selgeks, et see on tema territoorium.

Steriliseerimata emased kassid võivad seda teha vahetult enne jooksuaega. Selline käitumine võib anda isastele kassidele märku, et emane kiisu on paaritumiseks valmis.

Üheks võimalikuks selgituseks on seegi, et ka kasside esivanemad «sõtkusid». Nemad tegid seda sellepärast, et nad pidid meisterdama endale mugavaid puhkepaiku kõrgete puude otsas, seega nad kasutasid käppasid selleks, et lehestikku veidi vähendada ja olemist mugavaks muuta.

Mida teha, kui soovid kassi «sõtkumist» lõpetada?

Mõnel kassil võib selline käitumine muutuda lausa kinnisideeks või võib probleem olla selles, et süles olles võivad kassi küünised inimesele haiget teha. Kui soovid, et kass masseerimise lõpetaks, proovi teda õrnalt lamavasse asendisse lükata. Kass võib taibata, et see on piisavalt mugav asend magamiseks ja ta ei jätka masseerimist.

Võid proovida ka seda, et asetad oma käed õrnalt kassi käppadele, kuna siis ta ei saa sama liigutust üha uuesti teha. Või juhi tema tähelepanu mõne lelu või maiustuse abil mujale. Kui kass tahab sulle sülle hüpata, aseta sülle mõni pehme tekk või muu mõnus materjal, mida kiisu tohib masseerida.

Ära kunagi karista oma kassi «sõtkumise» pärast, sest see on tema jaoks niivõrd loomulik tegevus ja ta ilmselt ei mõistaks, miks temaga riieldakse.