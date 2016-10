Harvardi psühholoog: koerad näevad ilmselt inimesi unes

Dr Barrett on aastaid uurinud inimeste unemustreid ja tuginedes oma senistele uurimustele väidab ta, et koerad näevad unes oma kogemusi inimestega, täpselt samamoodi nagu inimesed võivad unes näha oma koeri, kirjutab Independent.

«Inimesed näevad unes samu asju, mis neid päeva jooksul huvitavad, aga unes on need asjad visuaalselt selgemad, ent vähem loogilised,» sõnas dr Barrett. «Pole põhjust arvata, et loomade puhul oleks asi teisiti. Kuna koerad on üldiselt omanikesse väga kiindunud, siis on väga tõenäoline, et koer näeb unes inimese nägu, tunneb tema lõhna ja seda, kuidas ta inimesele heameelt valmistab või närvidele käib.»

Dr Barrett rõhutas, et pole kindlalt teada, kas koerad näevad unenägusid, aga kuna enamiku imetajate unetsüklid sarnanevad inimeste omale, siis on unenägude nägemine samuti tõenäoline. Ilmselt näevad unenägusid ka kassid, aga teadlaste arvates ei pruugi kassid sugugi inimesi unes näha, vaid hoopis hiiri ja rotte.

Dr Barrett rääkis, et kasside unenägusid on rohkem uuritud kui koerte omi, seega on kasside kohta ka rohkem infot. Teadlased on uuringute tulemusel kindlaks teinud, et kassid peavad ilmselt unes jahti.

Psühholoog pakkus nõuandeid ka loomaomanikele, kes soovivad veenduda, et nende lemmikud näeksid ilusaid unenägusid: «Parim moodus, kuidas enda ja oma laste unenägusid paremaks muuta, on tekitada positiivseid kogemusi päeva jooksul ja magada piisavalt kaua turvalises ning mugavas keskkonnas. Võib üsna kindlalt väita, et samad asjad mõjutavad ka lemmikloomade unenägusid.»