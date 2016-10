Päevakäpp: läikiva karvaga Salem tahab koju minna

Salem tuli juba suve alguses Viljandist ning otsib siiani sõbralikku kodu. Salemile sobib rahulik peremees, kes annaks talle aega kohanemiseks. Ta on kastreeritud, vaktsineeritud ja tal on kiip.

Musta värvi kassidega on seotud palju erinevaid uskumusi. Kuigi Eestis peetakse musta kassi vanade uskumuste kohaselt nõiakassiks, siis lai maailm arvab teisiti. Näiteks Jaapanis ja Inglismaal usutakse, et must kass kodus toob õnne. Võõras must kass on šotlaste jaoks jõukuse koju tooja. Meremehed valisid laevakassiks alati just musta kassi, kuna pidasid seda õnne toovaks loomaks.

Kui tunned, et sul on pakkuda õige kodu pisikesele Salemile, siis täida kassisoovija küsimustik ja sinuga võetakse ühendust.