Mikk Mäe: lemmiklooma valides peab tekkima n-ö õige tunne

Lemmiku nimi/nimed: «Pole kunagi tema nime kuhugi kirjutanud, kuid kutsume teda Bobcätiks, jah, see sama väikse traktori nimi, või siis Bob. Nimi tuli natukene minu initsitatiivil, sest passis oli tema tegelik nimi Bonifacius.»

Lemmiku vanus: «Bobcät saab kohe varsti 2-aastaseks.»

Lemmiku tõug: «Scottish straight – tegu on hästi rahuliku ning sõbraliku kassiga, on natukene vastu tüüpilisele kassi stereotüübile, et kass elab täitsa omaette ning ei tee kellestki välja.»

Bobcät / Erakogu

Kuidas lemmiku leidsite? «Otsisime konkreetset tõugu internetist.»

Kas omanik valib lemmiklooma või vastupidi? «Oleneb, kuid kindlasti peab olema see n-ö õige tunne. Isegi kui oled tõu välja valinud ja palju taustauuringut teinud, ent kui loom ei tundu päris see, siis vastu tahtmist see asi ei tohiks kindlasti käia.»

Miks just kass? «Kassid on alati meeldinud ja kui peaks juhtuma, et keegi ei satu mõnda aega koju, siis kass saab väga hästi iseendaga hakkama.»