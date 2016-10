Kass keeldub toidupoest lahkumast

Esimest korda märgati kassi Sainsbury toidupoes eelmise aasta novembris. Ta on istunud poeriiulite vahel ja roninud riiulite otsa ning sealt poekülastajaid jälginud. Turvamees on kassi mitu korda poest välja toimetanud, aga peagi on kiisu poes tagasi, edastab The Dodo.

Poe esindaja sõnul elab kass tegelikult poe kõrvalmajas, aga millegipärast meeldib talle poes olla, kuigi tal pole lubatud seal käia. Internet on aga kiisusse armunud ja kõik, kes juhtuvad poodi külastama, teevad temast pilti ja jagavad pilte sotsiaalmeedias.

Kohalike jaoks on kassist saanud toidupoe maskott ja kiisule tehakse poes käies alati paar paid, mille vastu kassil pole midagi.