Kassidele suunatud muusikaalbum on osutunud väga menukaks

Muusikapalades kasutatud akordid ja noodid on just sellised, mis peaksid kasside tähelepanu tõmbama. Teie rääkis, et tema muusika on saanud erinevat tagasisidet: mõned kassid ei tunne selle vastu huvi ja jalutavad ruumist välja, kuid enamusele kassidest on see mõjunud rahustavalt, edastab BBC.

Muusikapaladest võib leida väga ebatavalisi helisid, kuid need mõjuvad kassidele positiivselt. Tegemist on esimese muusikaalbumiga, mis on suunatud loomadele.

Koeraomanikud ei pea aga kurvastama, sest Teie töötab juba koertele mõeldud muusikaalbumi kallal.