ETV saade «Ringvaade» tõi neljapäeval stuudiosse koeramannekeeni nimega Bo, et õpetada televaatajatele looma elustamist.

Kliiniku peaarsti Heli Säre sõnul on see lausa loomaomaniku kohustus, et tuleb osata loomale esmaabi anda. Kõige olulisem on südamemassaaž, alles siis tuleb kunstlik hingamine. Säre ütles, et koerte puhul ei saa rääkida suust suhu hingamist, sest koertele tehakse hoopis suust ninna hingamist.

