Teiste koertega ta väga hästi läbi ei saa, kuid pärast steriliseerimist on ta rahulikumaks muutunud. Kasse Donna ei salli ja parem oleks, kui neid pole läheduses.

Donnal on kiip, ta on vaktsineeritud ja talle on tehtud parasiiditõrje. Kui soovid Donna kohta rohkem infot, helista Valga varjupaika telefonil 52 99 880.