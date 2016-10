Põhja-Korea loomaaias õpetati šimpans suitsetama

Väidetavalt suitsetab Azalea paki sigarette päevas. Ta oskab kasutada tulemasinat, et ise sigaretid põlema panna. Samuti oskab šimpans sigaretti süüdata ka teise, juba põleva sigareti abil, kirjutab The Dodo.

Kuigi pole täpselt teada, kuidas Azalea suitsetama hakkas, on kõige tõenäolisem variant see, et loomaaia töötajad õpetasid seda talle, et seeläbi loomaaeda rohkem külastajaid meelitada.

Uudisteagentuuri AP andmetel valmistas see vaatepilt külastajatele palju nalja, kuigi võiks arvata, et sigaretti suitsetav šimpans on pigem kurb vaatepilt. «Treener andis šimpansile märku, et ta puudutaks oma nina, kummardaks ja teeks pealtvaatajatele ka lühikese tantsu,» kirjutab AP.

Wong Maye-E/AP

Marc Bekoff, Colorado ülikooli evolutsioonilise bioloogia emeriitprofessor, ütles, et teda kurvastab see, kuidas loomaaed Azalead kohtleb. «Kui ma esimest korda kuulsin suitsetavast šimpansist, siis see ajas mind marru,» rääkis ta. «Selles pole midagi loomulikku ja see saadab niivõrd vale sõnumi.» Bekoffi sõnul on paljudes loomaaedades probleeme sellega, et loomi ei kohelda õigesti ja Azalea on vaid üks näide sellest.

Lisaks Azaleale on Pyongyangi loomaaias üks ahv, kes oskab palli korvi visata, koerad, kes «lahendavad» arvelaual matemaatikaülesandeid ja luiged, kes esinevad liuväljal.

Kahjuks pole Azalea esimene loom, keda on õpetatud suitsetama. 2015. aastal oli ühes Hiina loomaaias šimpans, kellest tehti samuti ahelsuitsetaja.