Pildid: paar muutis elutoa tõeliseks roomajate paradiisiks

Caters News Agency

Paar hakkas madusid koguma kuus aastat tagasi ja nüüd on neil suur hulk erinevaid roomajaid, kes elavad nende korteri elutuppa ehitatud spetsiaalsetes puurides. Paari sõnul on neil kodus eraldi külmik, mis on täis madudele söögiks mõeldud jääs hiiri ja rotte.

Caters News Agency

Noorte sõnul ei julge mõned sõbrad neile külla tullagi, sest nad pelgavad roomajaid ja kardavad, et mõni madu võib puurist välja pääseda. Kõige suurem madu, kes nende korteris elab, kaalub väidetavalt üle 75 kilogrammi.

Caters News Agency

Nende kollektsioonis on lisaks madudele ka sisalikke ja mitmeid muid roomajaid ning paari sõnul täieneb kollektsioon igal aastal. Nad mõlemad on veendunud, et ei suudaks ilma roomajateta elada.