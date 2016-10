Viis võimalust, kuidas kassi õnnelikuks teha

Kui soovid, et su kass oleks rahulolev ja rõõmus, siis peaksid teadma, kuidas kiisut õnnelikuks teha. Loomaarst dr Kathryn Primm tõi portaalis iHeartCats välja viis võimalust, kuidas omanik saab oma kassi õnnelikuks teha.

1. Sinu kodu peab olema kassile sobilik elukoht

Kui võimalik, ürita oma kodus jäljendada looduslikke elutingimusi. Su kodus võiks olla erinevaid mänguasju ja turvalisi ronimispaiku, kus kass saaks aega veeta ning soovi korral end peita. Kassidele meeldivad ka erinevad kastid ja karbid, kuhu saab sisse ronida. Tee oma toakassi elu võimalikult huvitavaks.

2. Rahulikud pelgupaigad

Kui ühes kodus elab mitu kassi, siis on oluline mõista, et need kassid ei pruugi omavahel sugugi sõbrad olla. Veendu, et sinu kodus oleks igale kassile oma paik, kus ta saaks rahulikult olla ilma, et teised kassid teda seal segaksid. Austa kassi valikuid ja ära kunagi sunni kasse omavahel suhtlema või koos aega veetma. Kahe kassiga kodus võiks peidukohti piisavalt palju olla, et mõlemal kassil oleks võimalik end varjata.

3. Turvalisus

Oma väikese kasvu tõttu võib kiisu end vahel üsna haavatavalt tunda, mistõttu on ta alati valvel ja kaitseb oma seljatagust. Kass tunneb end kõige turvalisemalt siis, kui tal on ümbritsevast hea ülevaade. Dr Kathryn Primm ütles, et näiteks söömise ajal ei tunne kassid end turvaliselt, sest nende tähelepanu koondub söögile ja nad ei saa ümbritsevat vaadelda. Tema soovitas osta kassile madalad söögikausid ja veekauss võiks kogu aeg peaaegu ääreni täis olla, et kass ei peaks oma pead sinna sisse pistma.

4. Toidukausside asukohad

Kassid on harjunud jahti pidama, seega ei tasuks nende elu liiga mugavaks muuta, kuna siis võib kass muutuda laisaks. Dr Primm soovitas paigutada kassi jooginõu ühte kohta ja toidukauss kuskile mujale. See julgustab kassi kahe koha vahel ringi liikuma ja tundub kiisule loogilisemana.

5. Pühenda kassile aega

Kodukassid on inimeste lähedusega harjunud ja nad vajavad inimesi. Pühenda oma kassile iga päev aega. Kassile meeldivad lelud palju rohkem, kui sina temaga mängid. Kui sul pole aega kiisuga mängimiseks, võta ta sülle ja tee talle paar pikka paid. Sina tead kõige paremini, kuidas su kassile suhelda meeldib ja millele ta reageerib. Koosveedetud aeg mõjub hästi teile mõlemale.