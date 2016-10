Mees ronis kurja põdra eest lambiposti otsa

Mees oli parajasti toidupoe läheduses, kui üks põder hakkas tema suunas jooksma. Kuigi seal oli veel teisigi inimesi, keskendus põder vaid ühele mehele ja hakkas teda taga ajama. Mees pidi kiirelt reageerima ja otsustas tigeda põdra eest lambiposti otsa ronida, kirjutab The Local.

Politsei esindaja Albin Näverbeg ütles uudisteagentuurile TT antud intervjuus, et ta ei tea täpselt, milline see lambipost välja nägi, ent see mees pidi küll olema üsna väle. Ühe pealtnägija sõnul tulid mehele lõpuks appi autojuhid, kes hakkasid signaali laskma, et looma tähelepanu mujale juhtida.

«Ma sõitsin sealt mööda ja märkasin, et üks mees istus lambiposti otsas ja tige põder seisis tema all ning jõllitas meest. See oli üsna koomiline vaatepilt. Autod olid peatunud mõlemal pool teed. Ma lasin paar korda signaali, kuid põder ei reageerinud sellele,» rääkis sündmust pealt näinud Jonny Karlström.

Lõpuks sattus põder ootamatust tähelepanust segadusse ja jooksis metsa suunas. Kohalik jahiinspektor peab põdra asukoha tuvastama, et loom ei ohustaks teisi inimesi.