Probleemse omaniku käest päästetud küülik naudib elu uues kodus

Kohe hakati jänkupoisile head ja hoolivat peret otsima. Õnneks ei pidanud Juss kaua ootama ja sai peagi suunduda uude koju, kus ta on tänaseks väga hästi end sisse seadnud. Omaniku sõnul tunneb Juss end uues kodus väga hästi – Juss naudib hoolivust ja armastust täiel rinnal. Paitamist armastab Juss meeletult ja nõuab seda igal võimalikul hetkel.

Küll aga on ta iseloomu kasvatanud ja otsustanud, et sülle teda keegi enam võtta ei tohi. Samuti otsustas Juss, et ka transportimine talle ei meeldi ning suvilasse või loomaarsti juurde minnes tuleb pikk-kõrv kuidagimoodi üle kavaldada, et ta ise transpordipuuri läheks.

Jussi uus pere on veendunud, et Juss tuli nende ellu just õigel hetkel. Mõni aeg pärast Jussi tulekut kaotas pere ootamatult oma teise parima sõbra ja ilma Jussita oleks kaotusega toimetulek olnud väga raske. Hiljuti otsustas pere Jussile seltsilise võtta ja nii tekkiski Jussile uus sõber – neljakuune jäneseklutt nimega Pähkel. Loomulikult on Juss temaga juba suureks sõbraks saanud.

Juss on oma pere sõnul suure südamega, tõeliselt hea loomake, keda vaadates tuleb naeratus näole. Soovime Jussile, Pähklile ja kogu perele palju rõõmsaid päevi!