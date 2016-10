Käivitus uus lemmikloomade veebiportaal

Uue lahenduse suurimaks plussiks on kiire ja mugav ülevaade oma koera või kassi vaktsineerimisest. Kui vaktsineerimisaeg hakkab lõppema, annab PetID sellest e-posti vahendusel koera- või kassiomanikule teada. Lisaks ilmub vastav hoiatus ka veebilehel kuvatavatele andmetele: vaktsiini lõppemise aeg värvub esmalt kollaseks ja aja ületamisel punaseks.

Monika Laneman, üks PetID käivitajatest, rääkis, et koerakasvatajana tundis ta ise suurt puudust sellisest lahendusest. «Tavaliselt korjasin koerte passid sahtlist välja ja lappasin neid aeg-ajalt läbi. Nüüd sisestasin kogu info PetIDsse ja kui veterinaari kutsusin, võtsin lihtsalt PetID lahti ja kogu info oli koheselt nähtav,» rääkis oma kogemusest mujal maailmas valgete lambakoerte kasvatajana tuntust kogunud Laneman, kellel endal on kodus kümme koera.

PetID on ingliskeelne ja loomaomanikud saavad seda tasuta kasutada. Inimene saab veebilehel kasutajaks registreerida või siseneda oma Facebooki konto kaudu. Seejärel tuleb lemmiklooma andmed, sh mikrokiibi number ja vaktsineerimised, ise sisestada. Lanemani sõnul on võimalus andmeid ise hallata suureks eeliseks, sest enamik lemmiklooma registreid on kinnised. «Kui lemmikloomadega seonduvad muudatused või andmetes sisaldub vigasid, saab omanik kõik vajalikud muudatused ise teha,» sõnas Laneman. Süsteemi on võimalik kirja panna ka looma hooldajad ning kui toimub omanikuvahetus, saab uue omaniku andmed hõlpsasti kirja panna.

Portaalist on koera ja kassi võimalik mikrokiibi numbri, aga ka lemmiklooma nime järgi otsida. Kui loomaomanik soovib, võib ta lisada ka oma lemmikust pilte ja neid sealt edasi Facebooki jagada.

PetID on tänaseks läbinud esimese testfaasi, sealhulgas on veebilehte testinud kasutajad Eestist, Venemaalt, Ukrainast, Hollandist ja Soomest. Esimese tagasiside põhjal on uus lahendus hästi vastu võetud.