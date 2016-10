Vaata, milline näeb välja haruldane pruun panda

Leidmise ajal oli Qizai metsas täiesti üksinda ja teadlaste arvates võis ema Qizai hüljata, kuna poeg nägi niivõrd ebatavaline välja. Teadlased viisid Qizai lähedal asuvasse haruldaste metsloomade varjupaika, kus tema eest hoolitseti, vahendab Mother Nature Network.

Xinhua/Xinhua/Sipa USA

Teadlased täheldasid, et Qizail polnud teiste pandade seltskonnas sugugi kerge kasvada, kuna teised kiusasid teda sageli ja võtsid temalt bambust ära. Kui Qizai kasvas suuremaks, viidi ta elama loodusparki Foping Panda Valley, kus ta sai eraldi aediku. Looduspargi töötaja Xi He sõnul on Qizai teistest pandadest aeglasem, aga samas ka armsam. He kirjeldas Qizaid kui «väga õrna, lõbusat ja armsat» pandakaru.

Xinhua/Xinhua/Sipa USA

Teadlaste sõnul on pruunid pandad väga haruldased ja arvatakse, et üheks põhjuseks, miks tavalisel pandal võib sündida pruuni värvi poeg, on inbriiding ehk sugulusaretus. Alates 1985. aastast on vaid viiel korral nähtud looduses pruuni ja valge karvkattega pandat. Arvatakse, et hetkel võib Qizai olla ainus pruuni värvi panda maailmas.

Teadlased loodavad leida Qizaile kaaslast, et Qizai võiks saada järglasi ja saaks lähemalt uurida, mis põhjustab ebatavalist värvimuutust.