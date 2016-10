Hawaiil saab päevaks varjupaigast koera võtta

Maui Humane Society alustas 2015. aastal programmi «Beach Buddies», mis võimaldab turistidel ja ka kohalikel laenata endale varjupaigast päevaks kaaslane. Koeraga võib minna matkama, jalutada rannas või niisama mängida, kirjutab iHeartDogs.

Maui Humane Society esindaja sõnul saavad koerad sel viisil rohkem tähelepanu ja vahelduseks nautida maailma väljaspool varjupaika. Lisaks koerale saab varjupaigast kaasa ka seljakoti, kus on sees kõik asjad, mida võib koeraga tegelemisel vaja minna. Koertel on ka spetsiaalsed rihmad, mis annavad märku, et tegemist on koeraga, kes otsib kodu.

Mitmed koerad on tänu sellele programmile uue kodu leidnud. Mõned neist on jäänud elama Hawaiile, mõned on aga reisinud koos turistidega teistesse riikidesse elama. Vajadusel aitab varjupaik inimestel koeri Hawaiilt välja transportida.

Tegemist on väga hea programmiga, mis viib koerad varjupaikadest välja, kuna varjupaigad võivad olla hirmutavad kohad, kus koerad tunnevad sageli üksindust. See on hea võimalus ka neile, kes on mõelnud koera võtmisele, sest väljaspool varjupaika pole koerad niivõrd pelglikud ega stressis ja nende tõeline iseloom paistab paremini välja.