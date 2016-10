Päevakäpp: arglik Zara unistab oma kodust

Zara sattus Pesaleidja hoole alla tänavalt. Tänavatel elamine on aga tema usaldust inimeste ja ilmselt ka teiste kasside suhtes kõigutanud. Võimalik, et inimesed on teda peksnud või kividega loopinud, sest Zara kardab puudutusi ja põgeneb hirmunult, kui keegi üritab teda katsuda.

Kuid karm elu pole muutnud teda kurjaks ega agressiivseks. Kurjust ei ole Zaras grammigi, ta ei ründa ega hammusta inimest. Ta lihtsalt eelistab inimest igaks juhuks veel veidi kaugemalt jälgida. Teinekord tegelikult isegi üsna lähedalt — koos inimesega diivani käetoel pikutada ja tema tassi sisse piiluda ei tundu enam üldse nii hirmus.

Tee Zara südamesse peitub nagu igal teisel tavalisel kassil läbi mängu ja maiustuste. Ta on oma südames kui noor kass, kes sabiseva sulepulga või nööri otsas rippuva hiire järel jookseb kui hull. Nii suudab ta unustada kõik paha ja halva ning nautida inimese seltskonda. Teine variant on muidugi toit — Zara on tõeline gurmaan ja oma kaunile välimusele vastavalt soovib ta vaid parimaid maitseelamusi. Aga häid maitseid oskab Zara leida tegelikult igas toidus, mida talle pakutakse. Vahepeal limpsib isegi sõrmed tänutähest puhtaks!

Zara on tõeliselt kaunis ja omapärane kass. Tema imeilusad rohelised silmad ja armas nöbinina panevad iga kord heldima, kui ta oma uuriva näoga inimest jälgima tuleb ja tema pehme pruunitriibuline kasukas tõmbab kohe pilgu, kui ta elegantselt üle toa jookseb.

Kui tahaksid võita kasskaunitar Zara usaldust, täida kiisuvõtja küsimustik või kirjuta kreeta@pesaleidja.ee.