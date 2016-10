Mees ehitas redeli, et kass saaks õues käia

Khoyaratty ja tema elukaaslane Nikki elavad hoones, mis on muinsuskaitse all. Sellest tulenevalt teatas majaomanik neile, et maja välisukse külge pole lubatud paigaldada kassiluuki, mille kaudu kiisu saaks muidu iseseisvalt õues käia, kirjutab Bored Panda.

Kuna Nelsonile meeldib õues käia, ent Khoyaratty elab majas teisel korrusel, ehitas mees kassile redeli, mille kaudu saab kiisu ronida teise korruse koridoriaknani ja sealt majja siseneda.

Khoyaratty rääkis, et nad polnud esialgu kindlad, kas kass hakkab redelit kasutama, seega ta tegi kõigepealt väiksema redeli, et kass õpiks esimese korruse aknast sisse ronima. Kuna see tuli kassil vabalt välja, ehitas mees pikema redeli, mis ulatus teise korruse aknani. Esialgu tuli kiisut meelitada maiustustega, aga lõpuks sai kass teekonna selgeks ja nüüd ta käibki redeli kaudu õues.

Vaata videost, milline redel välja näeb!