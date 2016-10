Taebla lähistelt leiti kraavist verine koer

Rattur helistas otsekohe häirekeskuse telefonile, kes omakorda võttis ühendust Läänemaa varjupaigaga. Kohale sõitnud Läänemaa varjupaiga juhatajale avanes kurb vaatepilt: koera all rohu peal oli juba kuivanud ning tumedaks tõmbunud veri ja loom ise väga viletsas seisus. Sõiduteel vedeles siin-seal auto purunenud tükikesi. Juhataja Kaja võttis ette tee Tallinnasse loomade kiirabi kliinikusse, samal ajal otsisid loomasõbrad sotsiaalmeedia kaudu omanikku.

Mõne tunni pärast oli teada, kellele koer kuulub, kuid koera seisukorda see kergemaks ei muutnud, kuna omanik tõstis käed üles, sest tema rahaline seisukord ei luba koerale mingit abi võimaldada ning täna hommikul loobus omanik koerast ametlikult. Omanik soovib koerale parimat ja annab endale aru, et varjupaik suudaks võib-olla heade inimeste abiga koerale ravi võimaldada, tema ise selleks aga suuteline pole.

Kliinikus selgus, et koera neerud on kriitilises seisus ja tema keha on õhku täis. Puus on paigast ära, kuid seda saab parandama hakata siis, kui õhk kehast välja läheb ja neerude näitajad on piisavalt head, et koera saaks narkoosi alla panna. Õhku arstid ise välja võtta ei saa ja praegu tuleb vaid oodata.

Varjupaikade MTÜ andmetel on koera seisund täna veidi parem kui eile, sest koer soostus käe pealt veidi sööma, kuid otsustavaks saab neerude seisukord. Tegemist on noore loomaga, kel vanust kõigest poolteist aastat. Varjupaikade MTÜ soovib õnnetu koera lugu jagada ja ühtlasi ka raha koguda, et koera ravi eest tasuda. Kui soovid ja saad neile toeks olla, mine Varjupaikade MTÜ Facebooki-lehele, kust leiad koera kohta rohkem infot.