Tänavatel elanud kass ja koer kiindusid teineteise

Oranži värvi triibik Romeo ja hall kääbusšnautser Juliet elasid pikka aega tänavatel, kuid mõned nädalad tagasi sattusid nad ühte varjupaika. Leidja sõnul olid kass ja koer ühe auto all peidus ja «üksteise kaisus», kirjutab Yahoo.

Varjupaiga töötaja Amanda Millsi sõnul oli kohe aru saada, et need kaks ei taha teineteisest lahkuda. Tavaliselt elavad kassid ja koerad varjupaigas erinevates ruumides ning esialgu paigutati ka Romeo ja Juliet eraldi tubadesse. Mills rääkis, et peagi märkasid nad, et mõlemad loomad olid justkui armuvalus, sest nad ei saanud enam koos olla.

«Kui koer oli teises ruumis, siis kass ei saanud just kuigi hästi hakkama,» sõnas Mills. «Romeo jäi haigeks ja oli masenduses. Ta ei söönud eriti ning muutus loiuks ega tahtnud mängida. Isegi tema karvkate muutus inetumaks.»

Scanpix

Töötajad otsustasid Romeo ja Julieti taas kokku lasta ning ehitasid spetsiaalse puuri, kus kass ja koer saaksid koos olla. «Nad lihtsalt peavad koos olema. Kohe, kui Romeo nägi oma kaaslast, muutus ta palju elavamaks. Romeo hakkas lõpuks mängima ja uuesti ka sööma,» lausus Mills.

Varjupaik loodab, et leidub mõni hea inimene, kes oleks nõus mõlemad loomad endale võtma. «Neil on väga tugev side, mis on üsna ebatavaline. Meil on olnud koeri, kes on suured sõbrad või ka kasse, aga mitte kunagi pole olnud sellist segapaari. Meie jaoks on see esimene kord ja meil on hea meel, et nad siin on,» ütles Mills.