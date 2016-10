Ka põhjapõtradele on võimalik trikke õpetada

Kui Rudolf ei ole parajasti oma kodupõllul aega veetmas, meeldib talle inimestele musisid kinkida ja oma oskusi demonstreerida; Frosti võib aga vabal ajal näha üle tõkete hüppamas, kirjutab The Local.

Ulrika Andreasson on neid mõlemaid treeninud ja naise sõnul on ta alati tahtnud tegeleda loomade filmide jaoks treenimisega. «Minu unistus oli elada Rootsi põhjaosas, aga siin on juba väga palju neid, kes tegelevad koerte treenimisega, seega ma pidin oma niši leidma,» rääkis ta. Tänaseks on Andreasson end põhjapõtrade treenerina juba tõestanud ja alati, kui mõnes filmis peaks tarvis olema põhjapõtru, pöördutakse tema poole.

Ta on Rudolfit treeninud juba neli aastat, Frost aga aastake vähem. «Nad on parimad sõbrad. Nad elavad koos suurel aiaga piiratud maa-alal ja neil on kõik, mida põhjapõdra hing võib ihaldada,» sõnas Andreasson.

Ja mida lähemale jõuavad jõulud, seda rohkem tööpakkumisi Frost ning Rudolf saavad. «Tavaliselt käime erinevatel turgudel ja vahel ka mõnel firmaüritusel,» rääkis Andreasson. Enne jõuluüritusi ootab ühte põhjapõtradest ees aga suur hobu-show, mis toimub Stockholmis, umbes 600 kilomeetri kaugusel nende kodukülast.

Andreasson esines sel aastal koos Rudolfiga ka TEDx-il, kus ta rääkis loomade treenimisest (video on inglise keeles).