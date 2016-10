Mis eristab kassisõpru koerasõpradest?

Selgusid mõned päris huvitavad asjad. Näiteks kassiomanikel on keskmiselt 26 sõpra vähem kui koeraomanikel, samas kutsutakse kassiomanikke rohkem erinevatele üritustele. Kassiomanikud on suurema tõenäosusega vallalised, kirjutab Fox News.

Erinevusi täheldati ka selles, millised filmid inimestele meeldivad. Näiteks kassiinimestele meeldivad rohkem fantaasia-, ulme- ja animafilmid, samas kui koerainimesed eelistavad armastusfilme ja kõike, mis on seotud koertega. Facebooki esindajad võtsid filmieelistusi puudutava osa uuringust kokku järeldusega, et kassiomanikel on parem maitse kui koeraomanikel: välja oli toodud kassiomanike lemmik «Kääbik», samas kui koeraomanikele meeldisid «Pohmakas» ja «Marley ja mina».

Veel täheldati seda, et kassiomanikud kirjutavad oma postitustes tihemini, et nad on «väsinud» ja «üksildased», samas kui koeraomanikud kirjutavad rohkem sellest, et nad on «õnnelikud» ja «armastatud». Koeraomanikud vaimustuvad ka kergemini ja kasutavad oma vaimustuse väljendamiseks rohkem omadussõnu nagu «uhke», «õnnistatud», «imeline» jne.