Maailma vanimale vangistuses elavale hiidpandale tehti eutanaasia

Ocean Park teatas pühapäeval, et nad olid sunnitud Jia Jia magama panema, et loom ei peaks rohkem kannatama. Guinnessi rekordite raamatu andmetel oli Jia Jia maailma kõige vanem vangistuses elav hiidpanda, kirjutab The Guardian.

Jia Jia eelmisel aastal oma 37. sünnipäeval (BOBBY YIP/REUTERS)

Hiidpandade keskmine eluiga on 18-20 aastat, kuid vangistuses võivad nad elada ka kuni 30-aastaseks. Jia Jia sündis looduses, kuid 1980. aastal, kui ta oli 2-aastane, viidi ta ühte Hiina looduskeskusesse. 1999. aastal kinkis Pekingi linn Jia Jia ja teise panda nimega An An Hong Kongile.

Jia Jial oli vanaduse tõttu üsna mitu terviseprobleemi, kaasa arvatud kõrge vererõhk ja artiit, mistõttu pidi ta regulaarselt ravimeid võtma. Looma tervislik seisund muutus viimase kahe nädala jooksul aga ootamatult halvemaks ja ta võttis kaalust alla ega soovinud enam süüa.

Ocean Parki teemapargis elab veel kolm pandat: 30-aastane An An ja 11-aastased Ying Ying ning Le Le.