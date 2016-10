Millega tuleks arvestada, kui tahad koeraga jooksma minna?

Loomaarst dr Lindsey McGuire on oma koeraga mitu aastat jooksmas käinud. McGuire rääkis, et on kaks käsklust, mis on tema koerale väga hästi selged: «kõnni» ja «jookse». Naise sõnul eelistab tema koer Karma viimast käsklust, kirjutab The Dodo.

McGuire ja Karma käivad kolm korda nädalas koos jooksmas. Kõige pikemad jooksuringid olid neil siis, kui naine treenis poolmaratoni jaoks. Siis oli ühe jooksuringi pikkuseks lausa 16 kilomeetrit.

Milliseid nõuandeid annaks McGuire neile, kes soovivad koos koeraga jooksmas käia?

1. Veendu, et koer jaksaks joosta

Koer peab olema tugev ja terve selleks, et koos sinuga jooksma tulla. Kõige mõistlikum oleks seda eelnevalt loomaarstiga arutada, kes saab koerale läbivaatuse teha ning kinnitada, kas koer on jooksmiseks heas vormis või mitte.

2. Pea silmas ka koera tõugu

McGuire kuuleb pidevalt seda, kuidas mõne väiksema koera omanik uhkeldab, et tema lemmik on ideaalne jooksukaaslane. «See võib ju nii olla, aga üldiselt ma arvan, et suuremat kasvu koerad – näiteks labradorid või lambakoerad – on paremad jooksjad,» sõnas loomaarst.

Samuti tuleks arvesse võtta seda, et mõnel koeratõul – mopsil, buldogil – võib esineda hingamisprobleeme ja nendega tuleks teha rohkem hingetõmbepause. McGuire ütles, et asi poleks selles, et nende koertega ei tohi joosta, lihtsalt tema on arvamusel, et need koeratõud ei naudi jooksmist nii palju kui mõned teised.

3. Kutsikaga ära jooksma mine

«Kuigi kutsikatel on palju energiat, võib liigne pingutus nende kehale liiga teha,» ütles McGuire. Tema sõnul võiks oodata, kuni koer on vähemalt 18-kuune ja alles siis võtta ette pikemad jooksuringid.

Muidugi tahaksid kutsikad ise väga joosta, aga see jooksmine, mida nad teevad parkides, pole võrreldav sellega, kui koer peab omanikuga jooksurajal sammu pidama. Tasub teada sedagi, et asfaldil jooksmine võib noore koera veel arenevaid konte ja liigeseid kurnata. «Nad on ise väga tahtmist täis ja suutelised jooksma, aga see tekitab kehale stressi, eriti asfaldil jooksmine,» ütles McGuire.

Aga ka siis, kui su koer on piisavalt vana, ei tasuks temaga kohe pikka distantsi ette võtta. McGuire soovitas alustada kuni 1,5-kilomeetriste jooksuringidega.

4. Rihmaga või ilma?

Mõned koeraomanikud eelistavad lemmikuga jooksmas käia ilma rihmata, ent liiklus, jalakäijad ja teised koerad võivad sel juhul olla suureks ohuks. Kui tahad lasta koeral ilma rihmata joosta, siis veendu eelnevalt, et jooksupiirkond on selleks piisavalt turvaline ja et selles kohas võib lasta koeral vabalt ringi joosta.

Kui eelistad joosta rihmaga, siis proovi õpetada koerale, et ta jookseks iga kord kas sinust vasakul või paremal pool. Kui koer hakkab jooksu ajal pidevalt pooli vahetama, siis ta jääb sulle ainult ette ja sellest saab takistusjooks, mitte rahulik sörkimine.

Rihmaga joostes on tähtis seegi, et sinul ja koeral kujuneks välja ühtlane jooksurütm.

5. Kontrolli ilma

McGuire ütles, et koera tervise seisukohalt tuleks jälgida, et ilm poleks liiga kuum. «Loomaarstina olen näinud, kuidas koer sai kuumarabanduse ja suri pärast üsna lühikest jooksudistantsi,» tõi naine näiteks. Koerad oskavad seda üldiselt välja näidata, kui kuum ilm neile mõjuma hakkab, ent need märgid võivad koerte puhul veidi erineda.

Näiteks Karma puhul on McGuire täheldanud, et koer muutub kuuma käes loiuks ja selle asemel, et omanikust eespool joosta, nagu Karma tavaliselt teeb, jääb ta McGuire'i kõrvale ning tema keel võib suust väljas olla. Nende märkide puhul mõistab omanik, et koer vajab puhkust ja selleks korraks on jooksmine lõpetatud.

Oluline on ka koerale vahepeal juua pakkuda või planeerida oma jooksuringi nii, et te mööduksite mõnest veekogust. Kuumal päeval tuleb arvestada ka sellega, et asfalt on päikese käes tuliseks muutunud ja see võib koera käppadele haiget teha.

6. Alustage aeglaselt

Täpselt nagu inimesed, peavad koeradki treenima ja harjuma sellega, et iga korraga üha kauem või kiiremini joosta, seega alustage pigem aeglaselt ja tehke esialgu lühemaid jooksuringe.