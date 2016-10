Miks nurub kass süüa ka siis, kui toidukausid on täis?

Kasside tervise teemal tehtud uuringud on tõestanud, et paljud nüüdisaja kassid on sootuks ülekaalulised, seega ei saa kindlasti öelda, et omanikud oma lemmikuid näljas hoiaksid. Ent ka siis, kui toidukausid on täis, võib kass kindlalt nende kõrval istuda ja justkui midagi oodata.

Portaali iHeartCats loomaarst dr Kathryn Primm sõnas, et kass ei pruugi omanikku toidukausi juurde juhtida sugugi seetõttu, et ta oleks näljane. Asi võib hoopis selles olla, et kass on õppinud, et kui omanik talle süüa annab, siis saab kass palju tähelepanu. «Me räägime kassidega sel ajal väga meeldiva häälega ja ilmselt teeme neile nii mõnegi pai enne söögikausi maha asetamist,» ütles dr Primm.

Kassi täidab sel hetkel ootusärevus, sest ta ei oska aimata, mida talle söögiks pakutakse ja tänu sellele vallanduvad tema ajus head tuju tekitavad kemikaalid. Samuti naudib kass seda, kui omanik temaga suhtleb ja teda paitab.

John W. S. Bradshaw, kes on kodukasside käitumisest raamatu kirjutanud, leidis, et inimesed ei oska kasside soove sageli õigesti tõlgendada. Tihtilugu ei mõista omanik, kas kass küsib parajasti süüa või soovib hoopis omaniku tähelepanu ning pakub kassile söögipoolist.

Tee oma kassiga väike eksperiment. Järgmine kord, kui kass oma söögikausi kõrval istub ja näiliselt toitu nurub, võta ta sülle ning tee talle mõned paid. Proovi temaga mängida, äkki tahab kass just praegu mõnda krõbisevat lelu taga ajada. Ürita kindlaks teha, kas ta soovis hoopis sinu tähelepanu või on tal päriselt ka kõht tühi.

Mänguaja lõpuks võib kass süüa midagi kausist või sa võid talle sinna värsket toitu panna. Kasside jaoks on see loomulik, et nad soovivad pärast tagaajamist midagi põske pista.