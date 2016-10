Video: väike elevant tõttab inimesele appi

Kham La on üks noorimaid elevante, kes elab Tais elevantide looduspargis. Looduspargist leidis Kham La aga omale ühe sõbra, kellega tal on tekkinud lausa kadestamisväärne side. Hiljuti avaldasime video, kus hooldaja kutsub Kham Lad ja elevant tormab kutsumise peale kohale ning talle järgnevad teisedki elevandid. Nüüd on aga internetti jõudnud järgmine video, kus mees hulbib jões ja Kham La tõttab talle appi.

Kham La on üks 19 elevandist, kes päästeti 2015. aastal turismitööstusest ja viidi elama loodusparki. Varemalt oli Kham La kogenud vaid inimeste julmust, kuid looduspargis sai ta esimest korda aru, et on ka häid inimesi, keda saab usaldada.