Mida teha, et kutsikas kodus kõike ära ei näriks?

Esemete närimine kuulub kutsikate suureks saamise protsessi juurde ja selles pole midagi ebatavalist. Aga selleks, et koer kodus kõike ära ei hävitaks, jagab loomaarst dr Kathryn Primm portaalis iHeartDogs koeraomanikele mõned nõuanded.

1. Lepi sellega

Dr Primmi sõnul on kõige olulisem see, et koeraomanik lepiks faktiga, et kutsikad närivad esemeid. «Ära lase koeral endale pettumust valmistada ja kõrvalda tema kättesaamisulatusest kõik esemed, mis on sinu jaoks väärtuslikud või mida tahad koera käest päästa. Tekita kutsikale «turvaline tsoon», kus oleksid kõik tema mänguasjad,» soovitas dr Primm. Seal nurgas võiks olla sellised asjad, mida koer tohib närida.

2. Tõmba tähelepanu

Soeta loomapoest selliseid mänguasju, mis on just kutsikatele sobilikud ja veendu, et need tõmbaksid koera tähelepanu. «Kui tarvis, võid lelule veidi koeratoitu määrida, et koer limpsiks ja näriks seda,» sõnas loomaarst. Kui koer on korra juba oma lelusid limpsinud ja närinud, siis jääb neile tuttav lõhn juurde ning suure tõenäosusega otsib ta need hiljemgi üles.

3. Suuna koer mujale

Õnnetusi juhtub ja vahel võib koera hammaste vahele sattuda asi, mida sa pigem hoiaksid koerast eemale. Kui pead mõne asja koera käest ära võtma, siis kindlasti anna talle midagi muud asemele. Ära kunagi karista oma koera sellepärast, et ta näris valet asja, see vähendab koera usaldust sinu vastu. «Kui koer läheneb esemele, mida sa ei soovi, et ta näriks, juhi ta tähelepanu mujale ja veendu, et ta leiaks närimiseks sobilikuma eseme. Kindlasti kiida koera, kui ta teeb õige valiku,» ütles dr Primm.

Dr Primm rõhutas seda, et kutsikat ei tohiks kunagi karistada ega lüüa, sest hirm ei ole hea strateegia treenimiseks. Muuda oma kodu «kutsikasõbralikuks» ja pane peitu kõik esemed, mida koer ei tohiks närida.