Muljet avaldav: kokk valmistab oma kassile gurmeetoitu

Lemmikloomade Rasvumise Ennetamise Liit (Association for Pet Obesity Prevention) avaldas 2015. aastal jahmatava uurimuse, mille kohaselt on USAs ülekaalulisi kasse 58 protsenti, kellest pooled on rasvunud. Koerte ülekaalulisus ulatub 52 protsendini, kellest rasvunud on 18 protsenti. Specific lemmikloomatoodete nõustaja Katarina Krinka tõdeb, et numbrid on üsna sarnased ka Eestis ja probleem tõstab üha jõulisemalt pead.

Miks on kass sõbralikum siis, kui ta midagi saada tahab?

Kassiomanikele on see stsenaarium ilmselt tuttav: kiisu tuleb sinu lähedusse, sätib end esialgu istuma ja vaatab sind sooja pilguga, seejärel hakkab ta su jalge ümber tiire tegema, ise hellalt nurrudes. Kui avaneb soodne võimalus, hüppab ta omanikule sülle ja jätkab mõnusalt nurrumist. Pole kahtlustki, et kassil on midagi plaanis.

Kas kassid teevad vahel meelega pahandust?

Pole kuigi ebatavaline, et mõni kassiomanik väidab, et kiisu pissis kodus vaibale sellepärast, et ta oli omaniku peale pahane. Kas kass teeb selliseid asju meelega või hoopis kogemata?

Kuidas näevad kassid meid ümbritsevat maailma?

Nickolay Lamm tegi terve seeria pilte sellest, kuidas näevad maailma inimesed ja kuidas kassid.

Miks kassid nurruvad?

Tavaliselt arvatakse, et nurruv kiisu on õnnelik kiisu. Kui karvakera end sinu süles mõnusalt sisse seab ja nurru lööma hakkab, siis see on ju selge märk, et ta on rahulolev ning rõõmus.

Mida peaks kassile toitu valides silmas pidama?

Poes on müügil niivõrd lai valik erinevaid kassitoite, et kui minna esimest korda värske kassiomanikuna kiisule toitu valima, siis võib silme eest üsna kirjuks minna. Mida tasuks silmas pidada, kui lähed kassile süüa ostma?

Loomadega koos elamine mõjub tervisele hästi

Teadlased on kindlaks teinud, et inimestel, kes on üles kasvanud farmides, esineb vähem allergiaid ja farmides kasvanud naistel on tugevamad kopsud kui linnas kasvanud naistel. Teadlaste sõnul täheldati seda kõigis 13 riigis, kus taoline uuring läbi viidi.