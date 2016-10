Saksamaa elab kaasa minisea otsingutele

Minisea omanik Susi Stangl teatas laupäeval ametivõimudele, et tema lemmikloom on aiast kaduma läinud. Kõige tõenäolisem on see, et pisike siga rööviti. Ilmselt ronisid vargad üle 1,4-meetrise aia, tegid minisea puuri lahti ja pistsid loomaga jooksu, kirjutab The Local.

«Rudi oli mu lemmikloom. Ma käisin teda aias mitu korda vaatamas ja ta alati tervitas mind,» rääkis Stangl.

Politseil pole veel õnnestunud leida ühtegi juhtlõnga ja nüüd on alustatud otsinguid ka Facebooki vahendusel, et levitada teadet varastatud miniseast. Otsingutest on kirjutanud juba Saksamaa üks suurimaid väljaandeid Spiegel ja ka mitmed teised.

Minisigade vaimustus sai alguse 1980. aastatel USAs, kui Vietnamist transporditi neid omapäraseid sigu USA loomaaedadesse. Eraisikutest tõuaretajad haarasid aga ohjad enda kätte ja tahtsid aretada üha väiksemaid sigu.

Rudi, kes pole veel aastanegi, kasvab kindlasti suuremaks. Minisiga võib kasvada lausa nii suureks, et tema turja kõrguseks on 50 sentimeetrit, seega Rudi vargaid võib ees oodata ebameeldiv üllatus.

Rudi omanik loodab väga, et saab sea tagasi, ja pakub sea eest 350 eurost leiutasu.