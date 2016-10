Päevakäpp: kassipoiss Latte ootab uut omanikku

Kasside Turvakodu

Üks Latte esivanematest on ilmselt olnud Cornish Rex tõugu, mille tõttu on ka Latte karv lühike, veidi lokkis ja sulgpehme. Latte on oma lühikese karva tõttu väga soojalembeline ning oma pereliikmetele ronib igal võimalikul hetkel sülle.

Lattele meeldib kui temaga mängitakse, lemmikmänguasjaks on suletuust pulga otsas. Ta oskab käia ilusti liivakastis ja pigem eelistab süüa kuivtoitu, kuid ei ütle ära ka värskest veiselihast.

Lattel küll oli oma kodu, aga ta oli seal stressis ja kurb, sest inimesed ei olnud peaaegu kunagi nii palju kodus, kui Lattele oleks meeldinud. Talle sobiks stabiilsema ja rahulikuma eluga koju, kus tema inimestel on iga päev kasvõi natukene aega kodus Lattet paitada ja temaga mängida. Kindlasti vajab ta võrreldes tavalise isepäise kassiga rohkem inimese tähelepanu. Talle sobib, kui pererahvas saabub pigem varem kui hiljem ja saab koos temaga diivanil telekat vaadata.

Kui usud, et sinu kodust on puudu üks suuremat kasvu «kassipoeg», siis kirjuta turvakodule, miks just sina soovid Lattele kodu ja seltsi pakkuda. Kontakt: info@kassideturvakodu.ee.