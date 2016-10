Miks on kass sõbralikum siis, kui ta midagi saada tahab?

Loomaarst dr Kathryn Primm selgitas, et kassid on inimestega koos elades ära õppinud selle, et toit ja jook tuleb inimestelt. Seoses sellega on nad omandanud ka teatud nipid, kuidas panna inimesi tegema seda, mida kassid tahavad. Nad teavad, millistel tegudel on soovitud tagajärjed, kirjutab iHeartCats.

Näiteks näugumist kasutavad kiisud vaid inimestega suhtlemiseks, et tähelepanu saada. Liigikaaslastega või teiste loomadega nad sel viisil ei suhtle. Kassiomanikud on väga õnnelikud, kui kiisu neile tähelepanu pöörab ja oma armastust välja näitab ning kassid juba teavad, mida tasub teha. Nad teavad, et õrnutsemine annab häid tulemusi.

Ent kass ei pruugi tähelepanu otsida vaid sellepärast, et ta tahaks oma söögikausis näha midagi isuäratavat. Vahel võib kiisu omanikule tähelepanu pöörata seetõttu, et ta sooviks ise rohkem tähelepanu saada. Tihtilugu võib nii olla, et järgned kassile tema söögikausi juurde, kuid need on endiselt täis. Siis võib tekkida küsimus, et mida kiisu küll tahta võib? Dr Primmi sõnul võib kass lihtsalt soovida, et sa talle pai teeksid ja temaga veidi tegeleksid.

Teadlased on kindlaks teinud, et koerte ajus vallandub oksütotsiin ehk heatujuhormoon siis, kui nad näevad kedagi, kes on nende jaoks oluline. Võimalik, et ka kassidel vallanduvad positiivsed ajukemikaalid siis, kui kassi jaoks oluline inimene tegeleb temaga.

Kassid on üsna salakavalad tegelased ja kasutavad õpitud nippe inimeste mõjutamiseks, aga seda vaid sellepärast, et need nipid päriselt ka töötavad. Omanik võib uskuda, et tema on suuteline kassi treenima, aga tegelikult treenib kass hoopis omanikku ja paneb teda soovitud moel käituma. Aga ära ole kassi peale pahane, sulle ju meeldib see, kui kiisu oma õrnemat poolt vahel näitab.