Tipa sattus varjupaika omaniku haigestumise tõttu. Koera hambumus on veidi viltu, kuid see on puhtalt iluviga. Iseloomult on ta lustlik ja tahab uue inimese kohe üle nuuskida, et võimalikult palju infot koguda. Kasvult on Tipa põlvekõrgune.

Rihma otsas pole ta vist kunagi käinud, sest varjupaigas käitus Tipa nii, nagu see oleks tema esimene kohtumine jalutusrihmaga.

Kui soovid Tipa kohta rohkem infot, helista telefonil 53 339 272.