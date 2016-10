Lemmikloom võiks olla supervormis ninast sabaotsani

Miks on ülekaalulisus ohtlik?

Ülekaal võib mõjuda looma tervisele laastavalt ja lühendada lemmiku eluiga lausa kahe aasta võrra. Ülekaalulisi loomi ohustavad südamehaigused, diabeet, liigeseprobleemid, kasvajad ja hingamisraskused. Kassidel seostatakse ülekaalulisusega ka potentsiaalselt eluohtlikku maksarasvumist ja põiekive ning suurenenud on narkoosiriskid. Ülekaalulised kassid-koerad ei jaksa teiste liigikaaslastega koos joosta ega mängida, mis halvendab nende elukvaliteeti veelgi.

Kuidas aru saada, et loom on ülekaaluline?

Ülekaalulisust saab määrata nii visuaalselt kui ka katsumise teel. Lemmiku silitamine on parim viis teada saada, kas teie loom on heas vormis. Kõhujoon peaks olema kergelt tõusev ja käe all peaksite õrnalt tundma roideid ning selgroogu. Kahtluse korral võite alati paluda loomaarstil oma lemmiku vormi hinnata.

Kaalu langetamine

Nagu ka inimeste puhul, on kassidel ja koertel kaalu langetamise puhul kõige olulisemaks õige toitumine. Lisaks tuleks jälgida, et teie lemmik igapäevaselt piisavalt liiguks. Kaalu ei tohiks langetada liiga kiiresti, optimaalne kaalukaotus on 0,5-2 protsenti kehamassist nädalas. Näiteks 40-kilone ülekaaluline koer võiks nädalas kaotada 200-800 grammi.

Ülekaalulise looma söötmine

Sama toit ei pruugi lemmikule sobida kogu tema elu vältel. Steriliseeritud-kastreeritud lemmikud vajavad enamasti lahjemat toitu, kuna nad muutuvad pärast lõikust sageli rahulikumaks ja kulutavad vähem energiat kui varem.

Ent milline peab olema õige toit kaalu langetamiseks? Kindlasti tuleks vältida tavapärase toidu järsku vähendamist, kuna sellisel juhul võib kaalukaotus toimuda valkude arvelt ning päädida looma haigestumisega. Kasside puhul on oluline silmas pidada, et nad pärast toiduvahetust söömisest ei keelduks, kuna see suurendab just ülekaalulisel kassidel tunduvalt maksarasvumise riski.

Kaalu alandamiseks sobivas toidus on madalam rasvasisaldus ja suurem valkude osakaal, mis tagab lihasmassi säilimise ning rahuldab söögiisu. Vitamiinide ning mineraalainete sisaldust on mõnevõrra tõstetud, kuna toidu kogus on piiratud. Toidule lisatud L-karnitiin aitab säilitada lihasmassi ning stimuleerib rasvade oksüdatsiooni. Kõrgem kiusisaldus lisab toidule mahtu ja soodustab seedimist. Kuna ülekaalulistel loomadel esineb sageli ka liigeseprobleeme, tuleb kasuks, kui toitu on lisatud oomega-3-rasvhappeid, mis toetavad liigeste funktsiooni.

Toidu vabalt ette jätmine sobib paraku vaid vähestele lemmikutele. Kui teie sõber on päevasel ajal üksinda kodus, sööb ta sageli lihtsalt igavusest. Kaaluge iga päeva jaoks sobiv kogus valmis ning jaotage paariks-kolmeks toidukorraks. Arvestage, et maiuste arvelt tuleb toidukogust veidi vähendada. Ärge unustage, et oma lemmikut saate hellitada ka tähelepanu ja mänguga.

Kui koer kipub toitu kugistama, proovige toidupalle või labürintkausse, kust saab tükikesi kätte ükshaaval. Toidupalakesi võite anda ka preemiaks või lasta ärapeidetud toitu lõhna järgi otsida. Ka kassidele on olemas toidupallid, mis rahuldavad suurepäraselt teie väikese kiskja jahiinstinkti.

Füüsiline koormus

Ideaalne oleks koeraga jalutada vähemalt tund aega päevas, jagatuna kaheks või mitmeks lühemaks korraks. Kui teie koer on väga ülekaaluline ning väsib kiiresti, alustage tasapisi ja suurendage koormust vastavalt koera seisundile. Ärge unustage ka mängimist, palliviskeid jne.

Liigeseprobleemide puhul oleks parem vältida ebatasast pinnast. Küsige kindlasti soovitusi oma loomaarstilt.

Toakassidega tuleks mängida iga päev. Nautige oma koosveedetud aega ja olge mänguasjade valikul loovad.

Lemmiku kaalu langetamine on pikaajaline ning pühendumist nõudev protsess, kuid kogu vaev on seda väärt. Heas vormis loomad on õnnelikumad ja tervemad, pakkudes teie perele kauem ja rohkem rõõmu. Jõudu ja jaksu!