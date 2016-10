Kas koer võib pimedust karta?

Usutakse, et pimedusekartus on tingitud sellest, et pimedas on nähtavus halvem ja me ei pruugi hoomata, mis või kes võib pimeduses olla. Enamik loomaomanikke, kes kahtlustavad, et koeral võib olla pimedusekartus, on täheldanud, et koer ei taha pimedas õue minna või tal tekib ärevus siis, kui teda jäetakse pimedasse kohta, kirjutab iHeartDogs.

Koer võib muutuda väga araks, kui tal kästakse pimedasse kohta minna. Kui ta on pimedas paigas, siis ta võib tavapärasest rohkem ilastada, häälitseda või rahutult ringi käia. Mõned koerad võivad isegi üritada pimedast kohast põgeneda ja seeläbi endale haiget teha. Loomaarst dr Kathryn Primm sõnas, et sellisel juhul pole ilmselt pimedus see, mida koer kardab, vaid hoopis üksiolek.

Kui aga koer kardab pimedas olemist ka siis, kui omanik on temaga, siis tasuks uurida, kas koera silmanägemine on ikka korras ja tasuks ühendust võtta loomaarstiga. Kui koeral esineb terviseprobleeme, siis on ääretult oluline õigel ajal diagnoos saada ja koera ravima hakata.

Veel soovitas dr Primm pimedatesse nurkadesse paigaldada väikesed lambid, mis hämaraid kohti valgustaksid. Samuti võiks valgustatud olla trepid ja muud kohad, kus on oht kukkuda või komistada. Koerale võib hästi mõjuda ka see, kui lasta talle rahustavat muusikat.

Kui sa arvad, et pimedus võib tekitada su koerale ärevust, siis sellest tasuks kindlasti loomaarstiga rääkida. Koertel võib esineda ärevushäiret, aga seda on võimalik leevendada.