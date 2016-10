Mees sõitis sõnakuulmatust koerast autoga üle

Kohaliku loomakaitseorganisatsiooni andmetel sidus mees koera nööriga auto külge ja siis sõitis koerast üle. Mees ise ütles, et ta «tahtis koerale õppetundi anda». Probleem oli nimelt tekkinud sellest, et koer mängis teiste koertega, kes olid toodud Amatrice'i, et maavärina rusude alt inimesi leida, aga mees tahtis, et koer reageeriks tema kutsumisele, kirjutab The Local.

Politsei asus meest taga otsima pärast seda, kui nad märkasid tema auto juures verd. Neil õnnestus koer päästa. Koer, kes oli suurt kasvu lambakoer, oli silmanähtavalt hirmul ja tal oli raske hingata.

Loomakaitseorganisatsiooni esindaja sõnul ei näidanud mees kordagi välja kahetsust oma teo pärast ja oli koguni väitnud, et ta on oma teiste loomadega «palju hullemaid asju teinud». Lisaks sellele, et mees mõisteti süüdi loomapiinamises, asus politsei lähemalt uurima, milline on olukord mehe farmis.

Lambakoer võeti mehelt ära ja ta elab nüüd ühe teise väikelinna koerte varjupaigas.