Kas kassid teevad vahel meelega pahandust?

Loomaarst dr Kathryn Primm ütles, et kassiomanikud arvavad sageli, et kui kass teeb oma häda mujale, kui temale mõeldud liivakasti, siis sellel teol on mingi tähendus. «Fakt on aga see, et kassid ei funktsioneeri nii nagu inimesed,» sõnas dr Primm ja lisas, et kassid on siiski loomad ning käituvad üsna sageli oma eelkäijate kombel, kirjutab iHeartCats.

«Kass võib omaniku silmis valesse kohta urineerida sellepärast, et ta soovib oma territooriumit märgistada või kui mingi välistegur tekitab temas stressi,» selgitas dr Primm. Sellise teoga võib kass ka üritada omanikule märku anda, et tema tervisega on midagi korrast ära, näiteks võib kassil olla mõni kuseteedehaigus või diabeet.

Kuna loomariigis ei eksisteeri sellist asja, et loomad teeksid midagi «meelega», siis ei tasu arvata, et kass on kuri, õel, tige, vihane, kättemaksuhimuline vms. Kass ei mõista seda, kui teda karistatakse ja ta ei ürita ise ka omanikku karistada.

Kui kass käitub tavapäratult ja teeb omaniku arvates palju «pahandust», siis dr Primm soovitab loomaarsti poole pöörduda. «Ravita jäänud meditsiiniline probleem võib kujuneda tõsiseks käitumisprobleemiks, mis võib kassi pikka aega piinata. Paljud loomad jõuavad igal aastal varjupaikadesse, kuna nende käitumine ei meeldi omanikule, ent seda saaks ennetada,» rääkis dr Primm.

Jälgige oma kassi käitumist ja proovige mõista, mida ta üritab teile märku anda. Ärge arvake, et kass kiusab omanikku meelega ja ärge loobuge loomast kergekäeliselt.