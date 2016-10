Linnaelanikke häirivad suured papagoide parved

Elanikke häirib see, et papagoid kisendavad üsna valjult ja nad on hakanud kohalikku ökosüsteemi tasakaalust välja viima. Munkpapagoid toodi Hispaaniasse puurides ja neid müüdi inimestele lemmikuteks, ent mõned papagoid ilmselt pääsesid toast välja või lasti nad meelega lahti ning nad hakkasid looduses paljunema, kirjutab The Local.

Maria Moreno, kes elab Madridi edelaosas, ütles, et nägi linde esimest korda paari aasta eest. Paar papagoid sättisid enda tema kodu lähedale elama, ent tänaseks on seal tosinkond papagoid, kes kaklevad pidevalt tuvide ja teiste lindudega toidu pärast. «Need häälitsused ja segadus, mis nad tekitavad, on kohutav,» rääkis naine. Läheduses seisvad autod on naise sõnul alati papagoide väljaheidetega kaetud.

GERARD JULIEN/AFP

Munkpapagoid on pärit Argentiinast, Brasiiliast, Paraguayst ja Boliiviast. Nad ehitavad puude otsa ühiskasutatavaid pesi, mis võivad kaaluda kuni 50 kilo. Papagoide lemmikpuuks on seeder. Pesade ehitamiseks kisuvad papagoid puude küljest oksi, mistõttu võivad mõned puud lõpuks üsna paljad olla.

«See kahjustab puid ja mõned puud kuivavad ära,» selgitas Blas Molina Hispaania ornitoloogiaühingust. Ühingu poolt läbi viidud uuringust selgus, et eelmisel aastal oli Hispaanias umbes 20 000 munkpapagoid, enamik neist elasid Madridis, Barcelonas ja Malagas.

Jose Luis Postigo, kes kirjutab parajasti munkpapagoidest uurimistööd, ütles, et tegemist on väga hästi kohanduva liigiga. Munkpapagoid võivad elada soojades riikides nagu Hispaania, kuid nad saavad hakkama ka näiteks Belgias või mõnes jahedamas riigis. Mida jahedam on kliima, seda paksemate seintega pesasid munkpapagoid teevad.

GERARD JULIEN/AFP

Hispaanias on munkpapagoid klassifitseeritud sissetungijateks ja võimuesindajatel on lubatud kasutada kõiksugu meetmeid, et linde ohjeldada. 2011. aastal keelati riigis ära munkpapagoide müük. Blas Molina rääkis, et papagoide arvu vähendamiseks on näiteks hävitatud papagoide pesasid, ent see ei lahenda probleemi, sest papagoid lihtsalt kolivad teise puu otsa.

Ekspertide hinnangul on Hispaanias vähemaks jäänud mitmeid teisi linnuliike, kuna papagoid võitlevad teistega toidu nimel. Madridi linnajuhid teevad hetkel koostööd ornitoloogidega, et kindlaks teha, kus võiksid lindude kolooniad pesitseda. Madridis on hinnanguliselt 5000 munkpapagoid.

Ornitoloogid ja muud eksperdid ei soovita linde tapma hakata, kuigi munkpapagoisid peetakse sissetungijateks. Madridi linnajuhid ei soovinud paljastada, mida nad teevad siis, kui lindude peamised kolooniad on üles leitud.